Kinderbeauftragte: „Die Kinder aus der Armut holen“

Am heutigen Dienstag, 20. September ist Weltkindertag. Ein Tag also, an dem besonders an das erinnert wird, was eigentlich ganz selbstverständlich sein sollte: dass Kinder unveräußerliche Rechte haben, dass unser Land und die ganze Welt konsequent kinderfreundlich sein müssen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch