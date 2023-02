Katastrophenschutzlager in Rheine soll geräumt werden 

Kreis Steinfurt

Für die Kreisverwaltung hat der Katastrophenschutz in Zeiten von Corona, Ukraine- und Klimakrise höchste Priorität. Nun fordert die Bundeswehr eines von drei Schutzlagern in einer Kaserne in Rheine zurück. Die Suche nach einem neuen Lagerort läuft auf Hochtouren.

Von Michael Hagel