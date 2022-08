Keine Zuschüsse für den Radweg am Kanal

Das Wasser- und Schifffahrtsamt in Rheine streicht seine Fördermittel für den geplanten Radwegebau an beiden Kanälen im Kreis Steinfurt. Und nun?

Gänse-Idylle am Dortmund-Ems-Kanal: Der Bau eines Kanalradwegs dürfte schwieriger werden, weil die Förderquellen gerade versiegen.

Schwerer Schlag für den geplanten einseitigen Radwegebau an den beiden Kanälen im Kreis Steinfurt: Das Wasser- und Schifffahrtsamt Westdeutsche Kanäle in Rheine hat dem Kreis als potenziellen Bauträger jetzt mitgeteilt, dass es für den vorgesehenen einseitigen Ausbau eines Radwegs am Dortmund-Ems-Kanal zwischen Rheine und Münster vorerst keine Fördermittel bereitstellen wird.