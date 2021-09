Klimaneutralität bis 2040 bleibt oberstes Ziel

In einer gemeinsamen Sitzung von Umwelt-, Bau- und Personalausschuss des Kreises wurde ein neues 50 Punkte umfassendes Handlungsprogramm für den Klimaschutz vorgestellt. Es ist ein großer Aufschlag zu diesem Thema.

Klimaschutz-Rundumschlag: Auch eigene Immobilien wie das Kreishaus in Steinfurt sollen so energieeffizient wie möglich gemacht werden.

„Großer Aufschlag“, „Chefsache“, „Vorbildrolle“ – bedeutungsschwere Worte wurden am Mittwochabend gewählt, um die Wichtigkeit des Vorhabens verbal zu untermauern: In einer gemeinsamen Sitzung von Umwelt-, Bau- und Personalausschuss des Kreises in Saerbeck stellte die nahezu vollständig versammelte Spitze der Kreisverwaltung ihr neues 50 Punkte umfassendes Handlungsprogramm für den Klimaschutz der Politik vor. Oberstes Ziel: Klimaneutralität bis 2040.