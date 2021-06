Klimaneutralität bis 2040 – spätestens!

Der Kreis Steinfurt will bis spätestens 2040 klimaneutral werden. Eher 2035, wenn es nach den Grünen geht. Darüber soll nun am Montag im Kreistag entschieden werden.

Die aufgehende Sonne taucht am den Himmel hinter dem Kohlekraftwerk Mehrum in warmes Licht.

Satte 39 Tagesordnungspunkte umfasste der Kreisausschuss am Dienstagabend. Und nur in drei Punkten kam so etwas wie eine Diskussion auf – und das auch keineswegs kontrovers. Von der Aufstockung der Kreispolizei bis zum Bekenntnis zu den Pariser Klimazielen. Die Themen waren breit, die Einigkeit groß. Das Wichtigste: Der Kreis will bis spätestens 2040 klimaneutral werden. Eher 2035, wenn es nach den Grünen geht. Darüber soll nun am Montag im Kreistag entschieden werden. Bislang hatte sich die Politik auf das Jahr 2050 geeinigt.