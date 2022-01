Kreihandwerkerschafts-Geschäftsführer Tischner: "2021 war nicht so schlecht"

Frank Tischner blickt als Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf (KH) insgesamt positiv zurück auf das Jahr 2021. Auch für 2022 ist er optimistisch. „Das Handwerk in unserer Region hat sich von der Pandemie nicht in die Knie zwingen lassen“, betont Tischner – und nicht nur deshalb verdiene es mehr Wertschätzung.

„Die Wirtschaft im Kreis Steinfurt hat sich insgesamt stabil und robust gezeigt“, so Tischner. Vor allem in der Ausbildung gibt es mit + 2,8 Prozent ein sehr gutes Plus an neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen im gesamten Einzugsgebiet der KH. Laut Tischner stünde eine „Renaissance des Handwerks“ bevor, denn junge Menschen würden zunehmend erkennen, dass sie im Handwerk hervorragende Perspektiven haben – ob als Angestellte oder selbstständige Unternehmenspersönlichkeiten.