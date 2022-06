Erneut kontroverse Diskussion mit dem Landrat

Zwist im Kreistag: In der Sitzung am Montagabend wurden erneut Differenzen zwischen Landrat Dr. Martin Sommer und den Fraktionen von CDU, SPD und Grünen deutlich. Und wieder war das Thema die Ausschreibung der Kreisdirektor-Stelle.

Eine Mehrheit der Kreispolitik aus CDU, SPD und Grünen liegt in Sachen Kreisdirektor-Zuständigkeiten aktuell mit Landrat Martin Sommer über Kreuz.

Wie nennt man so etwas? Atmosphärische Störung? Machtkampf? Wie auch immer: In der Sitzung des Kreistags am Montagabend wurden wie schon im Kreisausschuss Differenzen zwischen Landrat Dr. Martin Sommer und den Fraktionen von CDU, SPD und Grünen deutlich. Es ging – erneut – um die Neubesetzung der Kreisdirektor-Stelle und deren Zuschnitt.