Wenn daheim die Fäuste fliegen

In Ibbenbüren schlägt ein Mann seiner Ehefrau mehrfach mit der Faust ins Gesicht – Hämatome sind die Folge. In Lengerich wird eine junge Frau von ihrem Freund gewürgt und gegen die Wand gedrückt. In Rheine sperrt ein Mann eine Frau in einem Zimmer der gemeinsamen Wohnung ein.

Nahezu täglich werden die Polizeibeamten im Kreis Steinfurt zu Fällen von häuslicher Gewalt gerufen. Häufig sind es Frauen, die Opfer von Gewalt werden. Doch nicht nur. Auch Frauen oder Kinder können Täter sein. So ging jüngst in Steinfurt eine junge Mutter in Gegenwart der drei gemeinsamen Kinder mit Schlägen auf ihren Mann los. Später wurde sie auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv. In Altenberge wird eine Frau gegenüber ihrer jugendlichen Tochter handgreiflich. Sie beißt und würgt sie. Und in Ochtrup geht ein erwachsener Sohn auf seinen Vater los. Nur einige Beispiele.

Deutlicher Anstieg von häuslicher Gewalt im Kreis

Seit Beginn des Jahres 2023 verzeichnete die Kreispolizeibehörde in Steinfurt über 70 Verfahren wegen häuslicher Gewalt. Im vergangenen Jahr wurden – nach den Zahlen der jüngst veröffentlichten Kriminalitätsstatistik – 713 Fälle von häuslicher Gewalt polizeilich dokumentiert. Dabei geht es in den meisten Fällen um Körperverletzungen, aber auch um Bedrohungen und Beleidigungen.

Wenn ein Notruf wegen häuslicher Gewalt bei der Leitstelle der Polizei eingeht, wissen die Beamten nicht, was auf sie zukommt. Geht es um eine Ausnahme-Streitigkeit oder eine verbale Bedrohung? Oder ist ein Opfer enormer psychischer oder physischer Gewalt ausgesetzt, die schon lange andauert? Jeder Fall wird ernst genommen. Denn eins ist klar: Wer sich wegen häuslicher Gewalt an die Polizei wendet, hat einen wichtigen ersten Schritt getan, um einer Gewaltspirale zu entkommen – oder jemandem, der von Gewalt betroffen ist, zu helfen.

Die Polizeibeamten bannen im Einsatz zunächst einmal die akute Gefahr. Sie verhindern eine Eskalation der Gewalt, klären die Situation und verweisen den Täter oder die Täterin der Wohnung oder des Hauses. Außerdem sprechen die Beamten ein Rückkehrverbot für maximal zehn Tage aus.

Gewalt in Beziehungen ist keine Privatsache

In der Zeit der Wohnungsverweisung kann das Opfer sich in Ruhe orientieren, überlegen, wie es zum Beispiel mit der Wohnsituation weitergeht und sich gegebenenfalls an Beratungsstellen wenden. Ist die oder der Betroffene mit der Weitergabe der Kontaktdaten einverstanden, kontaktiert die Polizei entsprechende Hilfsstellen. Diese kommen dann auf das Opfer zu. Im Jahr 2022 sprach die Polizei insgesamt 281 Wohnungsverweisungen und Rückkehrverbote in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt aus, in 211 Fällen wurden Opfer an Beratungsstellen weitervermittelt.

Ganz wichtig zu wissen: Gewalt in Beziehungen ist keine Privatsache! Häusliche Gewalt ist eine Straftat – zum Beispiel Körperverletzung, Nötigung oder Freiheitsberaubung. Es ist das Recht eines jeden Menschen, sich Hilfe zu holen und in akuten Gewaltsituationen die Polizei einzuschalten. Viele Opfer empfinden Scham, weil es bei häuslicher Gewalt immer um Konflikte mit den engsten Vertrauten geht und es schwerfällt, sich gegenüber Fremden zu öffnen. Viele haben auch Angst, weil sie nicht wissen, was passiert, wenn sie jemanden von „außen“ dazu holen. Wenn Kinder in der Familie sind, sind die inneren Hürden oft besonders groß.

Doch die Polizei im Kreis rät: „Holen Sie sich Hilfe! Nur so kann ein Gewaltkreislauf durchbrochen werden. Der erste, Schritt zu einem gewaltfreien Leben – für Sie und für Ihre Angehörigen.“