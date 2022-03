Nachtbusse fahren nach Winterzeit

Im Frühjahr werden die Tage länger und die Nächte kürzer. Wer in dieser Jahreszeit sicher und zuverlässig unterwegs sein möchte, der kann wie gewohnt auf die Nachtbusse von der Westfälischen Provinzial Versicherung und RVM vertrauen.

Die Nachtbusse der RVM und der Westfälischen Provinzial-Versicherung fahren am kommenden Samstag nach der Winterzeit.

So auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag vom 26. auf den 27. März, wenn die Uhrzeiger eine Stunde vorgestellt werden. Für die Fahrgäste ist die Zeitumstellung kein Problem: Sie müssen nur wissen, dass alle Nachtbusse nach der „alten“ Winterzeit fahren und die Zeitumstellung in dieser Nacht nicht berücksichtigen.

Für Fahrgäste der Nachtbusse empfehlen RVM und Provinzial daher, die Uhren erst nach der Ankunft zu Hause umzustellen. Die Fahrten der Linien N5, N9, N16 und N19 im Kreis Steinfurt werden aus organisatorischen Gründen durchgehend nach der Winterzeit durchgeführt. Für weitere Informationen zu Fahrplan und Tarif steht die Schlaue Nummer unter Telefonnummer 0180/650 40 30 (20 Cent/Verbindung aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 60 Cent/Verbindung) zur Verfügung.

Fahrplaninformationen gibt es auch bei der kostenlosen elektronischen Fahrplanauskunft unter 0800/350 40 30 oder im Internet unter www.rvm-online.de. In der BuBiM-App stehen ebenfalls alle Informationen zur Verfügung. Die BuBiM-App steht zum kostenlosen Download im App Store und im Google Play Store bereit.