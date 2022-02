Wie die Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis die Ukraine-Sondersitzung des Bundestags erlebten

Kreis Steinfurt

Es ist Krieg, mitten in Europa. Am Sonntag gab es dazu eine Sondersitzung des Bundestages, in der eine Abkehr von der bisherigen Außenpolitik beschlossen worden ist. Aus dem Kreis Steinfurt waren Abgeordnete bei dieser denkwürdigen Sitzung dabei. Nachfolgend geben einige von ihnen ihre Einschätzungen ab.

Von Michael Hagel