Verwirrung um Schnellbuslinie X 52

Der jüngste Kreistagsbeschluss zur notwendigen Änderung des Fahrplanes der Schnellbuslinie X 52 zwischen Osnabrück und dem FMO hat die FDP-Kreistagsfraktion bewogen, das Gespräch mit den Osnabrücker Parteifreunden im Stadtrat zu suchen. Die Überraschung folgte prompt: Die erfolgte Kündigung der Linie seitens der Stadt Osnabrück war dort unbekannt. Sie erfolgte einseitig durch die Stadtwerke Osnabrück – und zwar ohne Vorankündigung.

Hans-Jürgen Streich als FDP-Fraktionsvorsitzender der Steinfurter Kreistagsfraktion: „Die FDP-Fraktionen in Steinfurt und Osnabrück haben die Absicht, alles zu versuchen, die Linie in ihrer ursprünglichen Form wieder aufzunehmen und vielleicht sogar noch eine Anbindung an die FH in Steinfurt zu initiieren.“ Der verkehrspolitische Sprecher, der Osnabrücker Stadtratsfraktion, Oliver Hasskamp, ergänzt: „Starke Regionen wie das Osnabrücker Land und das Münsterland brauchen eine gute Verbindung im ÖPNV zum Regionalflughafen. Außerdem ist die Wirtschaftskraft der Firmen dort ein Pfund, mit dem alle Beteiligten wuchern können. Wir sind gut beraten, den Input, den die Studierenden der Uni/FH Osnabrück jetzt schon leisten, zu unterstützen und ihnen keine Steine in den Weg zu legen.“

Anbindung auch wichtig für Arbeitsplätze

Auch die Arbeitsplätze am Airportpark seien im Osnabrücker Land attraktiv, also müsse man die Anbindung erhalten. Die Osnabrücker FDP will daher mit den Steinfurter Parteifreunden gemeinsam nach Wegen suchen, wie die Anbindung attraktiv erhalten werden kann.

Auslöser der kurzfristigen Beratungen war das Schreiben der Ladbergener Firma Mobiletronics, in der der Geschäftsführer auf die Konsequenzen für seine Mitarbeiter und seinen Betrieb hingewiesen hatte. Es sei dringend und sehr kurzfristig Abhilfe erforderlich, sonst sehe er möglicherweise auch den Firmenstandort gefährdet. Das Schreiben, das die Kreispolitik erst drei Tage vor der Sitzung erreichte, hat dann die umgehende Kontaktaufnahme und Absprache unter den beteiligten Kommunalfraktionen der FDP ausgelöst.

Unkompliziert und zeiteffektiv

Möglichst zügig soll jetzt im persönlichen Gespräch mit der Geschäftsführung von Mobiletronics über Wege beraten werden, die Anbindung an den FMO auch für die Mitarbeitenden und Studierenden aus dem Osnabrücker Raum unkompliziert und zeiteffektiv zu gestalten.

Zeitgleich haben bereits erste Kontakte zwischen verschiedenen Fachpolitikern der Steinfurter FDP-Kreistagsfraktion und den Experten anderer Fraktionen stattgefunden. Ziel dieser Kontakte ist es, über die bessere Anbindung der FH in Steinfurt an den Airportpark am FMO zu beraten. Auch hier konnten ein gemeinsames Interesse und gemeinsame Ziele bereits grob umrissen werden.