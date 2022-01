Kreisdechant: "Es handelt sich um Systemversagen"

Kreisdechant Dr. Jochen Reidegeld (r.) ist auch Pfarrer in der Borghorster Gemeinde St. Nikomedes. Dort, sagt er, probiere er bestmöglich, basisdemokratische Entscheidungsprozesse zu installieren. So sieht Reidegeld den mit Frauen und Männern besetzten Pfarreirat als wichtiges Entscheidungsorgan in pastoralen Fragen.

Foto: prf