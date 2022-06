Kreisdechant Reidegeld über den Zustand der katholischen Kirche

Zum Lachen ist Kreisdechant Dr. Jochen Reidegeld aktuell eher weniger zumute, schon gar nicht nach der Missbrauchsstudie. Das Gutachten hatte für regelrechte Schockwellen unter den Katholikinnen und Katholiken in der Region gesorgt. Reidegeld kann den Zorn nachvollziehen.

Wie dringend nötig Veränderungen in der katholischen Kirche sind, belegen aus Sicht von Steinfurts Kreisdechanten Dr. Jochen Reidegeld einmal mehr die regionalen Zahlen der kirchlichen Jahresstatistik.

„Ich bin inzwischen an einem Punkt, an dem ich mich selber nicht mehr hören kann, weil ich immer das Gleiche sage!“ Kreisdechant Dr. Jochen Reidegeld wiederholt nicht erst seit den schrecklichen Details des Missbrauchsgutachtens der Uni Münster, die er „niederschmetternd“ nennt, und den jüngsten, enorm hohen Austrittszahlen gebetsmühlenartig, wie dringend nötig Veränderungen in der katholischen Kirche sind.