Kreisdirektor – wie attraktiv wird dieser Job?

Diese Personalie in der Chefetage der Kreisverwaltung war, ist und wird auch künftig heiß diskutiert: Kreisdirektor – es geht um den allgemeinen Stellvertreter (oder -in) des Landrates. Es geht um die „Nummer 2“ im Kreishaus.

Nach dem Weggang der Kurzzeit-Kreisdirektorin Alexandra Dorndorf (wir berichteten ausführlich; sie ist nun Polizeipräsidentin in Münster) geht es aktuell darum, ob und wie eine Neubesetzung für die Stelle geregelt werden soll. Die Kreis-Politiker haben sich in einer interfraktionellen Absprache erst in der vergangenen Woche darauf geeinigt, für den Chefposten bundesweit auf Bewerbersuche zu gehen. In der Sitzung des Kreisausschusses am Dienstag dieser Woche ist darüber noch mal – und man darf sagen: sehr intensiv – diskutiert worden. In ruhiger Tonlage zwar, aber inhaltlich eher knallhart ...