Kriminalität im Kreis Steinfurt steigt

Es gibt im Kreis Steinfurt mehr Verbrechen. Das hat die am Dienstag veröffentlichte Kriminalitäts-Jahresstatistik gezeigt. Landrat Dr. Martin Sommer betonte dennoch, dass das Leben im Kreis sicher sei.

Eine Kriminalbeamtin sichert Spuren am Tatort: Zuletzt mussten die Polizistinnen und Polizisten das im Kreisgebiet wieder öfter machen als noch im Vorjahr.

Die Kriminalität im Kreis Steinfurt hat im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen, teilweise sogar recht deutlich. Das belegen die Zahlen, die Landrat Dr. Martin Sommer sowie Stefan Mühlbauer von der Direktion Kriminalität bei der Kreispolizei und der Leitende Polizeidirektor Jörg Voigt bei der alljährlichen Kriminalitäts-Jahresstatistik am Dienstag im Kreishaus vorlegten. Und dennoch drängte es die drei Herren zu betonen, dass das Leben im Kreis Steinfurt nach wie vor sehr sicher sei. Was unterm Strich auch ganz sicher so ist.