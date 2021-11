„Krise – Krankheit – Katastrophe“ – Geschichten von vor der Haustür

Das Titelbild des neuen Kreisjahrbuches ist ein lichtbildnerisches Kunstwerk. Dorothea Böing (Kreis Steinfurt) hat mit ihrer Kamera eindrucksvoll in Szene gesetzt, was uns alle in Corona-Zeiten bedrückt hat: Trennung und fehlende menschliche Nähe. Jung und Alt sind hier eigentlich ganz nah beisammen. Doch die Fensterscheibe dazwischen trennt sie gefühlt unendlich weit voneinander. Ein gelungenes Symbolbild.

Foto: Peter Henrichmann-Roock