Es gibt im Kreis nicht nur das Kunstkloster Gravenhorst, ebenso wichtig für die Kultur im Kreisgebiet ist das Kloster Bentlage in Rheine. Dort ist jetzt das Künstlerinnen-Forum MünsterLand zu Gast. Es feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen.

Das haben einige der beteiligten Künstlerinnen zum Anlass für ein ganz besonderes Projekt genommen: In der „Ökonomie“ und in den Druckwerkstätten des Klosters leben und arbeiten sie zusammen „In Situ - vor Ort“. „Während der zehntägigen Residenzzeit gestalten wir ganz unterschiedliche Kunstwerke in den Bereichen Malerei, Zeichnung, Bildhauerei, Siebdruck, Keramik und Druckgrafik“, erklären sie knapp die Schwerpunkte ihres Schaffens.