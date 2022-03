Kurse zur Berufs- und Studienorientierung: 900 Schülerinnen und Schüler dabei

Die nachhaltige Sicherung des regionalen Fachkräftebedarfs von morgen beginnt bereits heute – und zwar in der Schule. Deshalb arbeitet das zdi-Zentrum Kreis Steinfurt der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Steinfurt (WESt) mit der Arbeitsagentur Rheine eng zusammen.

„Gemeinsam bieten wir Schülerinnen und Schülern ab der siebten Klasse im Kreis Steinfurt spezielle Berufs- und Studienorientierungsmaßnahmen an. Wir freuen uns, dass wir mit unserem Netzwerk aus knapp 200 Partnern aus Wirtschaft und Bildung ein breites Angebot zusammenstellen konnten. Zusammen leisten wir so auch in diesem Jahr wieder einen wichtigen Beitrag für die Fachkräftesicherung im Kreis“, sagt Kreisdirektorin Alexandra Dorndorf.