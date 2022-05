Schulze Föcking, Stullich und Laumann holen ihre Wahlkreise

Im Grunde war bereits gegen 19 Uhr alles entschieden: Bei der Landtagswahl in den drei Steinfurter Wahlkreisen 80, 81 und 82 deutete sich bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ein Start-Ziel-Sieg der drei CDU-Kandidierenden an.

Sowohl Christina Schulze Föcking (WK 80/Steinfurt I) als auch Andrea Stullich (WK 81/ Steinfurt II) lagen von Anfang an so klar in Führung, dass in diesen beiden Wahlkreisen schnell jegliche Zweifel am Ausgang beseitigt waren. Wobei man das in etwa auch erwarten durfte