 „Lernen fördern“ mit neuem Führungs-Trio

Was als Mini-Verein begann, ist heute einer der zehn größten Arbeitgeber im Kreisgebiet. Bei "Lernen fördern" übergeben die langjährigen Leiter Bernhard Jäschke und Ludger Lünenborg zum 1. Juni den Staffelstab. Die drei 'Neuen' sind keine Unbekannten.

Wenn in einem Unternehmen langjährige Führungskräfte abtreten und der jüngeren Generation Platz machen, dann schlägt meist die Stunde der großen Metaphern. So auch am Montagmorgen beim kreisweit tätigen Jugendhilfe-Unternehmensverbund „Lernen fördern“. Dessen Noch-Geschäftsführer Bernhard Jäschke sprach von den „Kapitänen, die von Bord gehen“, von den „Pionieren“, die sich verabschieden.