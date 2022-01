Lob für die neuen Insektenparadiese

NRW-Landwirtschaftsministerin in Wettringen

Dass es im Kreis Steinfurt trotz der nach wie vor recht dominanten Mais-Äcker (30 Prozent der Anbauflächen) zunehmend grünt und blüht, ist auch NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) nicht entgangen. „Der Kreis Steinfurt ist beim Anbau von Blüh- und Wildpflanzen ein landesweiter Leuchtturm“, sagte die Ministerin beim Ortstermin am Montagmachmittag in der Gaststätte Hagenhoff in der Wettringer Bauerschaft Rothenberge.