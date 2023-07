LWL: 337 Millionen Euro für den Kreis Steinfurt

Teilhabe – am Arbeitsmarkt, beim Wohnen oder am gesellschaftlichen Leben, das ist dem LWL wichtig.

Der Kreis als LWL-Mitglied zahlte im selben Jahr einen Mitgliedsbeitrag von 121,1 Millionen Euro (2021: 114,5 Millionen Euro) an den Kommunalverband. Die Differenz stammt aus Bundes- und Landesmitteln, die der LWL verwaltet. Das erklärten jetzt die LWL-Abgeordneten aus dem Kreis Steinfurt in der Landschaftsversammlung Wilfried Grunendahl (CDU), Gisela Köster (CDU), Anneli Hegerfeld-Reckert (SPD), Andreas Neumann (Grüne), Marion Lendermann (FDP), in einer gemeinsamen Presseinfo.

Größter Teil der Ausgaben: Soziales – Der LWL unterstützte insgesamt 6800 (2021: 6100) behinderte und pflegebedürftige Menschen im Kreis mit 171,4 Millionen Euro (2021: 163,6). Menschen mit Behinderung sollen durch die finanzielle Unterstützung möglichst gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Zu dieser Teilnahme gehört, dass Menschen mit Behinderung arbeiten können, oft in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Der LWL finanzierte 2511 (2021: 2496) Arbeitsplätze in Werkstätten. Ziel müsse es aber sein, so viele Menschen wie möglich auf dem ersten Arbeitsmarkt zu beschäftigen, wünschen die Abgeordneten. Gerade angesichts des Arbeitskräftemangels solle man jede Chance nutzen und Menschen mit Behinderung den Zugang erleichtern.

Betriebe, die zu wenige schwerbehinderte Menschen beschäftigen, entrichten eine Ausgleichsabgabe. Aus diesen Mitteln investierte das LWL-Inklusionsamt Arbeitrund 2,9 Millionen Euro (2021: 3,2) im Kreis um Menschen mit Behinderung ins Arbeitsleben zu integrieren. Ein Teil des selbstbestimmten Lebens ist zudem das Wohnen in den eigenen vier Wänden: Der LWL fördert das ambulant betreute Wohnen als Alternative zum stationären Leben in besonderen Wohnformen. Im vergangenen Jahr unterstützte der Kommunalverband 1147 (2021: 1133) Menschen dabei, alleine oder mit anderen in der eigenen Wohnung leben zu können.

Inklusion wird von klein auf gefördert. Deswegen zahlte der Landschaftsverband 2022 rund 6,3 Millionen Euro (2021: 5,8) dafür, dass 816 (2021: 777) behinderte Kinder zusammen mit Kindern ohne Behinderung eine Regel-Kindertageseinrichtung besuchen konnten. Insgesamt besuchten 320 (2021: 326) Kinder mit Behinderung einen Förderschulkindergarten oder eine Förderschule des LWL.

An Entschädigungsleistungen zahlte das LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht 2022 rund 4,7 Millionen Euro (2021: 5,4), u.a. an Kriegsopfer und Hinterbliebene.

Arbeitsplätze beim LWL – Im Kreis Steinfurt arbeiteten 1565 (2021: 1502) Menschen im Dienst des LWL, u.a. in der LWL-Klinik Lengerich.

Die Landschaftsversammlung

Nach den Wahlen setzt sich die 15. Landschaftsversammlung aus 125 Mitgliedern zusammen. Die CDU stellt mit 45 Mitgliedern die stärkste Fraktion. Die SPD hält 34 Sitze, Die Grünen 23 Sitze. Die FDP-FW-Fraktion ist mit zehn Sitzen und die Fraktion DIE LINKE / Die PARTEI mit sechs Sitzen vertreten. Die Fraktion AfD hat sechs Sitze. Ein Mitglied ist fraktionslos.

LWL im Überblick

Der LWL arbeitet mit 20 000 Beschäftigten für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Er betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 18 Museen sowie zwei Besucherzentren und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, der aktuell über knapp vier Milliarden Euro Haushaltsvolumen verfügt.