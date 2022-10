Mais: Trockenes Jahr – miese Ernte

„Es war ein außergewöhnlich trockenes Jahr. Die Erträge lagen teils um etwa 30 bis 50 Prozent niedriger als in einem durchschnittlichen Jahr“, sagt Gerleve-Oster, Geschäftsführerin, Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Steinfurt, Saerbeck. Regional ist das aber im Kreis Steinfurt oft sehr unterschiedlich ausgefallen: Von den insgesamt rund 100.000 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche im Kreis ST (84.000 ha sind Ackerland, 16.000 ha sind Grünland) werden etwa 40.000 Hektar des Ackerlandes mit Mais bewirtschaftet. Und dort, wo es ab und an mal in Schauern mehr und auch kräftiger geregnet hat, ist die Ernte auch etwas besser ausgefallen.

