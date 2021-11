Mann soll seine Ehefrau erstochen haben

Eine 44-Jährige ist am Freitagmorgen vor ihrer Wohnung in Ibbenbüren getötet worden. Der in Trennung lebende Ehemann wurde als Tatverdächtiger festgenommen.

In einem Mehrfamilienhaus an der Flurstraße in Ibbenbüren gab es am Freitag ein Tötungsdelikt. Opfer ist eine Frau. Eine Mordkommission ermittelt.

Am Stoßfänger eines Autos klebt ein kleiner roter Fleck auf dem weißen Lack. Mehr zeugt nicht mehr von dem dramatischen Geschehen, das sich hier am frühen Freitagmorgen vor einem Wohnblock an der Flurstraße abgespielt hat. Das Blut auf dem Treppenabsatz ist schon weggeschrubbt. An dieser Stelle ist eine 44-jährige Ibbenbürenerin erstochen worden. Als dringend tatverdächtig gilt der von ihr getrennt lebende Ehemann. Der 45-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam.