Der Frühling steht vor der Tür – und damit auch der Start der Radsaison im Kreis Steinfurt. Der Kreis veranstaltet deshalb gemeinsam mit dem Heimatverein Wettringen und dem Heimatbund Münster am Sonntag, 2. April, zwischen 12 und 16 Uhr eine Infoveranstaltung zur Geschichte und heutigen touristischen Nutzung des Max-Clemens-Kanals in Wettringen-Maxhafen, genauer: am Rastplatz der Gaststätte Fabry. Denn der kleine Kanal zwischen Münster und dem Kreis Steinfurt bietet neben einer bemerkenswerten Geschichte gerade für Radfahrerinnen und Radfahrer ein attraktives Ausflugsziel. Präsentiert wird am Sonntag auch ein neuer Flyer zum Radwanderweg entlang des Kanals.

