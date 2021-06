Metelener Künstlerin baut „Münsterländer Friedensherde“ auf

„200 pinkfarbene Ferkel zur Adoption freigegeben“ – so lautete Ingrid Hagens Aufruf Anfang des Jahres. Die Ferkel unterstützen als junge Cousins die blauen Lämmer der „Jungen Münsterländer Friedensherde“. Ihre Botschaft: „Alle sind gleich – jeder ist wichtig.“ Die Resonanz war zuletzt so groß, dass die Zahl der zur Adoption freigegebenen Ferkel kurzfristig auf 300 erhöht wird. Durch die Erweiterung der Herde um 100 weitere „Pink Paul’s“ besteht nun noch einmal die Möglichkeit, Teil dieser besonderen Friedensaktion im Kreis Steinfurt und sogar im gesamten Münsterland zu werden.

Vier Jahre zog Ingrid Hagen durch das Münsterland, um dieses breit angelegte Friedensprojekt zu initiieren. Ein Projekt, das sie als soziale Kunstaktion begreift. Die „Junge Münsterländer Friedensherde“, wie sie ihre tierischen Objekte liebevoll nennt, bezieht alle diejenigen mit ein, die bereit waren, als Blaulamm-Paten zu einem Teil der Aktion zu werden.

So hat Ingrid Hagen seit 2017 tatsächlich in allen 66 Städten und Gemeinden des Münsterlandes, in den Kreisen Steinfurt, Borken, Coesfeld und Warendorf sowie in der Stadt Münster, für 600 blaue Lämmer Paten und Unterstützer gefunden. Und nun vergrößert sich die Herde nochmal um 300 pinkfarbene Ferkel auf dann stolze 900 Friedensbotschafter.

Foto: prf

Darüber hinaus – schließlich sei Frieden ein weltweites Anliegen, findet Ingrid Hagen – wurde auf allen Kontinenten mit Ausnahmen von Antarktika ein Lamm als Friedensbote platziert. So stehen nun in Sydney, in Hiroshima, in Montreal und in Johannesburg ebenfalls blaue Lämmer. „Frieden verbindet. Kunst verbindet. Blaue Lämmer verbinden“, sagt die Künstlerin. „Und pinkfarbene Ferkel verbinden, schaffen Freude.“

In diesem Jahr, so hat es Ingrid Hagen beschlossen, soll das umfassende Friedensprojekt seinen Abschluss finden: Am Sonntag, 20. Juni, wird es im Herzen des Münsterlandes, in Münster auf dem Domplatz, den Höhepunkt der Aktion geben. 300 pinkfarbene Ferkel, die „Pink Paul‘s, wollen die Herzen der Menschen erobern. 220 Ferkeln ist das bereits gelungen. „Sie erinnern mit ihrer farbenfrohen Niedlichkeit daran, dass auch die Tiere ein Recht auf respektvollen Umgang und ein friedvolles und freudvolles Leben haben“, so die Künstlerin.

So sollen blaue Lämmer und rosa Schweinchen gemeinsam für ein tolerantes und friedfertiges Miteinander aller Menschen und aller Tiere werben. „Alle sind gleich - jeder ist wichtig“, die Botschaft der Friedenslämmer und Herzensschweinchen, gelte weltweit.

Übrigens: Mit einem Beitrag von 55 Euro können die niedlichen Schweinchen noch kurzfristig adoptiert werden. Am 20. Juni werden sie dann in Münster ihren Adoptiveltern übergeben. Als Eintrittskarte für vier Personen zum Friedensfest.

Alle Blaulamm-Paten des Münsterlandes sind eingeladen, die Friedensaktion mit einem sichtbaren Zeichen zu unterstützen, indem sie kommen und ihre blauen Patenkinder mitbringen. Jeder Lamm-Pate darf zum Fest drei weitere Personen mitbringen. Sowohl die Schweinchen als auch die blauen Lämmer gewähren also gleichzeitig bis zu vier Personen den Einlass zu Ingrid Hagens Friedensfest.

Kontaktmöglichkeiten für die Übernahme einer Ferkel-Adoption gibt es per E-Mail unter kloster-metelen@t-online.de oder unter Tel. 0173 2 90 27 45. Mehr Infos zu der Aktion bieten diese beiden Internetadressen:

www.kloster-metelen.de/Blauschaf-Laemmer

www.kloster-metelen.de/Muensterlaender-Herzensschwein