Motorradfahrer aus Münster schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß in Neuenkirchen ist ein 43-jähriger Münsteraner schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den Motorradfahrer beim Abbiegen offenbar übersehen.

Bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Neuenkirchen ist ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Münster so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum geflogen werden musste.

Wie die Polizei berichtet, war der Motorradfahrer gegen 10.55 Uhr auf dem Burgsteinfurter Damm in Richtung der Ortsmitte von Neuenkirchen unterwegs. Ein entgegenkommender Autofahrer wollte den Angaben zufolge nach links in die Erlenstraße abbiegen. Der Autofahrer, so berichtet die Polizei, habe zunächst gewartet und zum Abbiegen angesetzt, als der Motorradfahrer vorbeifuhr. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Autofahrer den Münsteraner „wegen der tiefstehenden Sonne übersehen haben“, teilte die Polizei mit.

Es kam zur Kollision, bei welcher der Motorradfahrer stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Münster geflogen.

Der 47-jährige Autofahrer aus Neuenkirchen verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Burgsteinfurter Damm war während der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt.