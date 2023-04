Sind Denkmäler im Kreis gefährdeter als zuvor?

Das neue Denkmalpflegeschutzgesetz in NRW ist hochumstritten – so war die Befürchtung, dass es kleine Kommunen überfordern könnte. Sind Denkmäler im Kreis nun also gefährdeter als zuvor? Eher nicht, sagt Lorenz Rustige vom Kreis Steinfurt.

Die 1887 errichtete, denkmalgeschützte Villa Schilgen in Emsdetten ist eine der wenigen erhaltenen Textilfabrikanten-Villen im klassizistischen Stil in der ehemaligen „Jutehauptstadt Deutschlands“.

Seit Juni 2022 gilt in NRW ein neues Denkmalpflegeschutzgesetz. Es war von Anfang an hochumstritten, weil es mehr Entscheidungsbefugnisse in die Kommunen leitete. Die Befürchtung seinerzeit: Viele, vor allem kleinere Kommunen seien damit überfordert und könnten Denkmäler leichter als bisher zum Abriss freigeben. Vor allem vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), der obersten Denkmalschutz-Instanz in der Region, kam viel Kritik.