Neues „Tor zum Teutoburger Wald“?

Die Idee einer großen Hängebrücke am „Nassen Dreieck“ bei Hörstel sorgt für kontroverse Debatten. Eine Machbarkeitsstudie bescheinigt dem Areal jetzt ein enormes Entwicklungspotenzial. Aber der Widerstand gegen die touristischen Aktivitäten ist ebenso enorm.

Hier, am Zusammenfluss von Dortmund-Ems-Kanal und Mittellandkanal in Bergeshövede, sehen Experten jede Menge touristisches Potenzial. Umweltschützer indes sind skeptisch.

Eine mögliche touristische Umgestaltung des sogenannten „Nassen Dreiecks“ in Hörstel-Bergeshövede beschäftigte am Montagabend den in digitaler Form eines Info-Termins tagenden Kreis-Tourismusausschuss. Ausschuss-Vorsitzender Dieter Simon (CDU) hatte Karsten Palme vom Kölner Beratungsbüro „Compass Tourismus“ zugeschaltet. Palme stellte eine touristische Machbarkeitsstudie vor, die – um es vorwegzunehmen – dem Areal ein enormes Entwicklungspotenzial bescheinigte.