Im Personalausschuss geht es rund

Die Verwaltungsspitze, hier Baudezernent Carsten Rehers (l.) und Sozialdezernent Tilman Fuchs (M.) sowie Ex-Kreisdirektorin Alexandra Dorndorf bei einer früheren Kreistagssitzung in der Stadthalle Rheine, steht aktuell mit ihrem Stellenplan für den Haushalt 2023 in einem Abwehrgefecht gegen Teile der Politik. Das wurde am Montagabend im Kreis-Personalausschuss mehr als deutlich.

Foto: Hagel