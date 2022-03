Planungsbüro äußert sich positiv – nun ist Hörstel am Zuge

Hängeseilbrücke am „Nassen Dreieck“

Kreis Steinfurt

Wenn die Stadt Hörstel es will, stünde einer Hängeseilbrücke am "Nassen Dreieck" nichts im Wege. Das ergibt sich zumindest aus einer Machbarkeitsstudie des Koblenzer Planungsbüro „Stand-Land-plus“. Aber ob die Stadt es will, ist weiter unklar.

Von Michael Hagel