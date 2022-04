Politik und Geld: Reich macht´s nicht

Ein gewaltiger Bau: Das Kreishaus in Steinfurt. Unter anderem in den Sitzungsräumen dort tagen die Politiker aus dem Kreistag.

Manche sind Profis. Gewählte Mitglieder im Deutschen Bundestag in Berlin oder im Landtag NRW in Düsseldorf. Beruf: Politiker. Für sie ist Politik meist intensive, oft lebenslange Herzenssache – aber eben auch schnöder Broterwerb. Auch wenn in Bundes- und Landtag eine beachtliche Anzahl von Politikern arbeitet, die weitaus größere Zahl sind die lokal tätigen Kommunalpolitiker in den Stadträten oder eben im Kreistag.