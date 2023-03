Nicht mehr Gewalt, aber mehr verletzte Polizisten

Rund 60.000 Einsatzanlässe gab es für die Polizei der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz im Kreis Steinfurt im vergangenen Jahr – etwas mehr als im Vorjahr. Die Zahl der verletzten Polizisten stieg ebenfalls an.

Sie sind sozusagen an der Front, sie halten den Kopf hin, wenn es brenzlig wird und sie sind diejenigen, die im Bewusstsein der Bevölkerung als „die Polizei“ wahrgenommen werden: die Polizistinnen und Polizisten der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz. Ihre nicht immer konfliktfreie Arbeit im Kreisgebiet bilanzierte die Kreispolizei am Donnerstagnachmittag in einer Pressekonferenz.