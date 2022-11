Sexuelle Gewalt gegen junge Menschen fängt im Internet oft mit freizügigen Fotos und Texten an.

Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen erstreckt sich heute sowohl auf den nicht-digitalen als auch digitalen Raum, sodass sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen vermehrt auch im Internet auftritt. So verzeichnete die polizeiliche Kriminalstatistik 2021 einen Anstieg der Fälle im Zusammenhang mit Darstellungen von sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen um heftige 108 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Auch im Kinderschutz-Zentrum Rheine, der Beratungsstelle gegen Gewalt an Kindern und Jugendlichen, war der Anteil der Anfragen im Zusammenhang mit sexueller Gewalt in digitalen Medien im vergangenen Jahr auffallend hoch. Präventive Maßnahmen aus der analogen Welt sind auch in der digitalen Welt wirksam, sodass der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt online wie offline auf demselben Ansatz basiert.

Ziel muss es sein, Kinder präventiv zu stärken, sie für ihre eigenen Grenzen und die Grenzen anderer zu sensibilisieren. Da die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen auch den digitalen Raum umfasst, ist Medienkompetenz enorm wichtig.

Kinder und Jugendliche brauchen Unterstützung

Prävention von digitaler sexueller Gewalt kann nicht (allein) durch Verbote erzielt werden. Risiken digitaler Medien sollten nicht außer Acht gelassen werden, gleichzeitig sind jedoch auch positive Aspekte, wie beispielsweise Informations-, Inspirations- und Unterhaltungsmöglichkeiten, Austausch und Freundschaften anzuerkennen. Kinder und Jugendliche haben neben ihrem Recht auf Schutz auch ein Recht auf Teilhabe, natürlich auch in der digitalen Lebenswelt.

Aber: Oft können Kinder sich nicht allein schützen. Deshalb benötigen Kinder genau wie in der analogen Welt auch online Begleitung. Eltern sollten ihre Kinder mit der Nutzung von digitalen Medien also nicht allein lassen. Kinder und Jugendliche brauchen glaubwürdige Ansprechpersonen.

Eltern als Vorbilder bei der Mediennutzung

„Eltern müssen dafür nicht bei allen sozialen Medien, die die Kinder nutzen, angemeldet sein“, sagt der Kinderschutzbund. Über die Mediennutzung ins Gespräch zu gehen, Interesse zu zeigen, sich Dinge erklären zu lassen, spielt vielmehr eine Rolle. Wichtig ist es, über das Mediennutzungsverhalten zu sprechen, bevor Probleme entstehen, Kindern einen Rahmen zu bieten, in dem sie über Erlebnisse aus der digitalen und analogen Lebenswelt sprechen können.

Eltern sollten bei der Mediennutzung darüber hinaus Vorbild sein. Das bedeutet nicht, perfekt sein zu müssen, sondern vielmehr seinen eigenen Mediengebrauch zu reflektieren. Das Vorleben eines grenzachtenden Umgangs mit Fotos der eigenen Kinder kann zum Beispiel eine Rolle spielen. Auch sich über die genutzten digitalen Medien zu informieren und technische Schutzmöglichkeiten wie Privatsphäre-Einstellungen zu kennen, gehört dazu. Zudem können gemeinsam als Familie Regeln zur Mediennutzung vereinbart werden. Die sollten dem Alter und Entwicklungsstand der Kinder angepasst werden. Ein erneutes Verhandeln von Regeln bietet die Möglichkeit, über das Thema in Kontakt zu bleiben.

Eltern sollten außerdem altersangemessen über Risiken wie missbräuchliches Sexting, Cyber-Grooming oder ungewollte Konfrontation mit pornografischen Darstellungen aufklären, ohne Angst zu machen.

Bestärkung statt Drohungen

Zudem ist es wichtig, bei Kindern und Jugendlichen Bewusstsein für Rechtsverletzungen und Strafbarkeit zu schaffen. So können Kinder und Jugendliche im Umgang mit digitalen Medien gestärkt werden. Eine offene Haltung der Eltern gegenüber der digitalen Lebenswelt kann dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche Unterstützung suchen, wenn sie nach digitalen Grenzverletzungen Hilfe brauchen.

Wenn sich Kinder und Jugendliche mit solchen Erfahrungen an erwachsene Bezugspersonen wenden, ist es gut, sie darin zu bestärken, sich anvertraut zu haben. Vorwürfe, das Drohen mit einem Handyverbot oder die Botschaft, selbst schuld zu sein, hemmt betroffene Kinder und Jugendliche, sich künftig Hilfe zu holen. Die Verantwortung für Grenzverletzungen tragen stets die Personen, die sich grenzverletzend verhalten haben. Dies gilt für den digitalen wie den nicht-digitalen Raum.