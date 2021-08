Robert Beese ist gehörlos und auf Hilfe im Alltag angewiesen

Bei Wind und Wetter schwingt sich Robert Beese morgens auf sein Fahrrad, um pünktlich zum Arbeitsbeginn in der Werkstatt zu sein. Der 51-Jährige könnte auch den Bus für den Weg ins Emsdettener Gewerbegebiet nehmen. Doch er möchte so unabhängig wie möglich sein. Ganz ohne Unterstützung kommt der gebürtige Rostocker allerdings im Alltag nicht aus. Robert Beese ist gehörlos. Als Kleinkind war er schwer krank, wurde zigmal operiert. Das Handicap ist die Folge davon.

Sein Restsprachvermögen ist so gering, dass Robert Beese seine Stimme nicht wirklich nutzen kann. Jörg Strecke, Sozialarbeiter der Tectum Caritas Steinfurt am Standort Emsdetten, hilft deshalb beim Verständigen in Gebärdensprache.

Zwei Jobs strukturieren seinen Tag

Die Arbeit in der Werkstatt gibt dem 51-Jährigen eine feste Struktur. Und sie macht ihm viel Freude: „Die Kollegen zu treffen, ist mir wichtig.“ Als Gehörloser hat er wenig Kontakte, vor allem während der Corona-Pandemie war es oft schwierig für ihn. Ein- bis zweimal in der Woche kommt eine Betreuerin für drei Stunden. Sie hilft Robert Beese vor allem beim Einkaufen und nimmt sich auch Zeit zuzuhören.

Während die allermeisten seiner Kollegen den gesamten Arbeitstag in der Werkstatt verbringen und Lattenroste für eine große schwedische Möbelhauskette zusammenschrauben, verabschiedet sich Robert Beese nach dem Mittagessen – und radelt zu seinem Außenarbeitsplatz, einer Kindertageseinrichtung der Pfarrei St. Pankratius. Dort teilt er Essen aus, hält die Küche ordentlich und kümmert sich auch sonst um die allgemeine Sauberkeit.

Leidenschaftlicher Tischfußballer

Das Leben in der Kita mit den vielen Mädchen und Jungen genießt er sehr: „Die Kinder sind neugierig und haben keine Berührungsängste.“ Das Normale, das Unkomplizierte – das gefällt ihm besonders. Mit Händen und Füßen klappt die Kommunikation irgendwie immer.

So ganz auf die Werkstatt verzichten möchte Robert Beese trotzdem nicht. Gerne nutzt er dort die zusätzlichen Angebote in den Pausen wie beispielsweise einen Erste-Hilfe-Kursus, an dem er vor Kurzem teilgenommen hat. Oder er unterrichtet Hörende in der Gebärdensprache. Gerade der Mix aus Kita und Werkstatt macht die Tage für ihn so abwechslungsreich und spannend.

In seiner Freizeit kickert der 51-Jährige leidenschaftlich gerne und trifft sich mit seinen Freunden. Doch auch der Haushalt will gemacht werden. Und dass er das ohne große Hilfe fast allein gewuppt bekommt, darauf ist Robert Beese schon ein wenig stolz.