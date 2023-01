Die rollende Bank-Filiale im Kreis Steinfurt

Der Himmel über Lienen ist grau in grau an diesem Montagnachmittag. Es regnet. Ein trist-suppiger Januartag, an dem man – wie es früher hieß – keinen Hund vor die Tür jagen würde. Das spürt auch Richard Ebigmann an der Hauptstraße 10 in Lienens Dorfmitte, denn der Andrang auf sein Gefährt ist überschaubar. Ebbigmann ist „Kundenberater Mobiler Vertrieb“ der Volksbank Münsterland Nord – und damit einer von aktuell zwei Volksbankern, die täglich mit dem neuen Bankbus des Kreditunternehmens unterwegs sind.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert