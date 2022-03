SPD-Bundestagsabgeordneten Jürgen Coße zum Ukraine-Krieg

: Jürgen Coße in seinem Berliner Bundestagsbüro. Coße ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, verfügt ergo über Insiderwissen zum Krieg.

Wie es ihm geht? Na ja, wie soll es ihm schon gehen in diesen trüben Tagen? Gut wäre glatt gelogen, aber Angst habe er auch keine, sagt Jürgen Coße (52), seit Herbst letzten Jahres wieder Bundestagsabgeordneter für die SPD in Berlin. Der Neuenkirchener arbeitet wie alle seine Berufskollegen im Parlament derzeit auf ein einziges Ziel hin: „Alles muss darauf ausgerichtet sein, dass das Töten in der Ukraine endlich aufhört!“