Tecklenburger Nordbahn kommt langsam ins Rollen

Die Pläne zur Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn von Recke nach Osnabrück sind einen Schritt weiter. Die Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses liegt vor. Es ist positiv – „und erfüllt so die Voraussetzungen für die nächsten planerischen Aktivitäten bei weitem“, teilte der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) am Dienstag als Auftraggeber mit. Danach rechnet der Gutachter mit einer hohen Nachfrage von wochentags 4800 Fahrgästen auf der Strecke. Dadurch könnten rund 3000 „Personenfahrten vom motorisierten Individualverkehr auf die Schiene verlagert“ werden, so der NWL.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

monatlich kündbar Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch