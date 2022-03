Temporäre Unterkünfte sind ab sofort bezugsfertig

Der Kreis Steinfurt richtet Überlaufeinrichtungen für Geflüchtete aus der Ukraine in Ibbenbüren und Hörstel-Ostenwalde ein. Den Betrieb beider Standorte wird der DRK Kreisverband Tecklenburger Land übernehmen.

Der Kreis Steinfurt richtet aktuell in Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband Tecklenburger Land und der Feuerwehr Ibbenbüren im ehemaligen Bodelschwingh-Krankenhaus in Ibbenbüren sowie im Landrat-Belli-Haus in Hörstel-Ostenwalde Überlaufeinrichtungen für Geflüchtete aus der Ukraine ein.