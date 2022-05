Umweltausschuss: Ausufernde Debatten um Klimafonds-Projekte

Im Umweltausschuss verliert sich die Politik in Detaildebatten um die Projekte des Klimafonds des Kreises: Für Klimaschutzprojekte stehen noch 135.000 Euro zur Verfügung, die es zu verteilen gilt – doch dafür muss erst eine Jury her, die darüber entscheiden soll.

Auch Lastenräder gehören zum Portfolio des Kreis-Klimafonds. Das ist nicht ganz unumstritten, ebenso wie die Projektauswahl insgesamt. Entsprechend verselbstständigte sich am Donnerstagabend eine detailversessene Debatte im Kreis-Umweltausschuss, welche Projekte nun förderfähig sein sollen – und wer in die Jury gehört, die das entscheiden darf

Manchmal steckt der Teufel im Detail. Das hat schon der alte Goethe gewusst, als er seinen „Faust“ schrieb. Und manchmal sind diese Details so verzwickt, so strittig und so bedeutungsgeladen, dass man sie nur unter größten Mühen entwirren kann. Wenn überhaupt. Was das alles mit der Sitzung des Kreis-Umweltausschusses am Donnerstagabend zu tun hat?