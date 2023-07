Waldbaden: Entschleunigung, Stille und die Wiederbelebung aller Sinne

Umarmen muss gar nicht sein: Frau kann sich (Mann übrigens auch...) ganz prima einfach nur anlehnen an einen Baum. Nathalie Mewes mag das, mag die Stütze, den Halt und auch die Kraft, die so ein Baum vermittelt, wenn man sich denn an ihn lehnt. Bella – der spanische Straßenhund mit hohem Faultieranteil – kann auch sehr gut Entschleunigung vermitteln. Anlehnen ist aber sein Ding nicht.

Foto: Peter Henrichmann-Roock