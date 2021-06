Warum es bei etlichen Vorhaben nicht so recht vorangeht

Am Mittwochabend hat Baudezernent Carsten Rehers den aktuellen Projektstatus der wichtigsten Straßenneubau- und Straßenumbauprojekte vor. Manche Vorhaben ziehen sich mitunter allerdings in die Länge. Ein Überblick.

Straßenbau – das geht heute nicht mehr mal eben so. Viele Vorhaben im Kreis ziehen sich in die Länge, einige werden beklagt oder scheitern an komplizierten Eigentumsverhältnissen.

Straßenbauprojekte – das läuft schon lange nicht mehr so wie früher einmal: Planung, Beschluss, Bau – fertig. Heute sind die Verfahren komplex, die Widerstände in der Bürgerschaft oft groß und die zu berücksichtigenden Problemstellungen mitunter immens. So auch im Kreis Steinfurt, exemplarisch zu erleben in der Infoveranstaltung des Kreis-Bauausschusses am Mittwochabend.