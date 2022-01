Warum ist Amtsdeutsch oft so umständlich?

Kreis Steinfurt

Wer jemals in einer offiziellen Angelegenheit ein detailliert ausformuliertes Behördenschreiben erhalten hat, hat sich bestimmt schon mehr als einmal gefragt, warum diese Schriftstücke oft in so unfassbar umständlichem Amtsdeutsch verfasst werden. Müssen Behörden eigentlich so mit ihren Bürgern kommunizieren? Eine (nicht ganz ernst gemeinte) Polemik.

Von Michael Hagel