„Wassermanagement in der Landwirtschaft“: Wenn Wasser immer knapper wird

Mitten im Saal formierte sich die Runde, am Mikro der Abgeordnete Jan-Niclas Gesenhues.

„Im sprichwörtlichen Sinne steht uns das Wasser bis zum Hals!“, beschrieb ein Landwirt die Situation in der heimischen Landwirtschaft. Und meinte damit aber die Dürre der letzten Jahre. Um genau die ging es bei einer Podiumsdiskussion zum Thema „Nachhaltiges Wassermanagement in der Fläche“, zu der der Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (VLF) am Mittwochabend nach Emsdetten-Hembergen eingeladen hatte.