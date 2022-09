Der Weltkindertag 2022 findet zentral in der Kreisstadt Steinfurt statt

„Endlich können wir im Kreis Steinfurt wieder einen richtigen Weltkindertag feiern!“ Stefan Kipp, Vorsitzender des Kreissportbundes Steinfurt (KSB), freut sich sichtlich, dass nach zwei Pandemiejahren das so umfangreiche Spielfest für Kinder in diesem Jahr wieder deutlich größer gedacht werden darf.

Zwei Damen und zwei Herren freuen sich unbändig, dass der Weltkindertag in diesem Jahr endlich wieder zentral im Kreis, genauer: im schönen Steinfurter Bagno, gefeiert werden kann (v.l.n.r.): Stefan Kipp (KSB-Vorsitzender), Steinfurts Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer, Landrat Dr. Martin Sommer und Martina Rathmann (KSB-Referentin).

Mittwochnachmittag in Steinfurts Rathaus stellten Kipp, die KSB-Referentin Martina Rathmann, Steinfurts Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer und Landrat Dr. Martin Sommer die Aktivitäten des 20. Wettkindertags im Kreis vor. Da ist zunächst einmal der Ort des Festes: Das Steinfurter Bagno gehört zweifellos zu den attraktivsten Freizeitlokalitäten im Kreis. Dort werden sage und schreibe 65 Einrichtungen und Organisationen am Sonntag, 18. September, ab 13 Uhr ihre Aktionen durchführen. Eigentlich wäre in diesem Jahr ja Saerbeck der zentrale Veranstaltungsort gewesen, nun wird die Kommune im kommenden Jahr zum Zuge kommen.