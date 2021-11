Weniger Auszubildende, weniger Ausbildungsstellen

Kreis Steinfurt

„Die Zukunft ist unsere Baustelle“ – dieser Slogan des Handwerks macht zumindest klar, dass in vielen Unternehmen ein hinreichendes Maß an Problembewusstsein vorhanden ist. Denn eines muss den Betrieben im Kreis Steinfurt klar sein: Die Situation am Ausbildungsmarkt wird sich weiter zuspitzen! Und zwar innerhalb der nächsten paar Jahre – wenn nicht massiv gegengesteuert wird.

Von Michael Hagel