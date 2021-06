Wie ein Saerbecker Biohof Qualität und Hightech vereint

Michael Radau, Vorstandsvorsitzender der Superbiomarkt-Kette, ist kein Superlativ zu groß: Ein „unglaublich spannendes Projekt“, sei das hier, „einer der faszinierendsten Landwirte, die ich je kennengelernt habe“ sei Josef Elfrich, und das, was er erzeuge, das sei „Bio at it‘s best.“ Mehr Lob geht nicht.

Was den Biosupermarkt-Chef so begeistert an diesem Mittwochmorgen, das ist die Art und Weise, wie auf dem Hof Elfrich in Saerbeck mit Hightech und größtmöglicher Konsequenz Bioprodukte von hoher Qualität erzeugt werden. Elfrich und Raudau haben eingeladen, um zu demonstrieren, wie aus ihrer Sicht die Landwirtschaft der Zukunft aussehen kann. Nämlich biologisch und naturschonend, digital und hochwertig.

Vor zwei Jahren starteten Elfrich und der Superbiomarkt ihre Zusammenarbeit, seitdem wurde sie stetig intensiviert. Inzwischen liefert der Saerbecker über 90 Prozent seiner aktuell gut 70 Gemüse und Kräuter an das expandierende Münsteraner Unternehmen mit seinen derzeit 33 Märkten. „Und da ist noch Luft nach oben“, sagt Radau augenzwinkernd.

Dabei wurde der Hof Elfrich über Generationen konventionell geführt, mit Schweinen, Rindern, Hühnern und etwas Getreideanbau. Später wurde Mais angepflanzt und Schweinemast betrieben. Irgendwann, sagte Josef Elfrich, sei ihm der Einsatz der Pestizide, Herbizide und Fungizide zu viel geworden, außerdem sei der Hof spätestens in den 2010er-Jahren nicht mehr rentabel gewesen. Investitionsstau, Preisverfall, die üblichen Probleme der Zunft halt.

Superbiomarkt-Chef Michael Radau (kl. Foto l.) und Biobauer Josef Elfrich (r.) wollen zeigen, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen kann: biologisch und digital Foto: Hagel

Hof wurde zur Stiftung

Um dem Hof eine Zukunftsperspektive zu geben, überführte ihn die Familie Elfrich in eine Stiftung, unter deren Dach es nun mehrere Unternehmen gibt, stellte zugleich auf reinen Gemüseanbau um und verband das mit einer biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise sowie einer nahezu vollständigen Digitalisierung.

Das bedeutet unter anderem: Digitalisierung der Kulturfolgeoptimierung, Anbauplanung, Bodenbearbeitung, und Nährstoffanalyse zur Reduzierung der Stickstoffauswaschung. Die Zeitspanne zwischen Ernte und Kundenanlieferung konnte so auf ein bis zwei Tage gedrückt werden. Ob Bedarfsermittlung oder Beikrautregulierung, Beregnung oder spontane Bedarfsanpassung – alles kein Problem mehr dank digitaler Technologie. Sämtliche Erntedaten werden zudem auf dem Biohof mit einer Software digital erfasst und verarbeitet.

„Längst nicht mehr die kleine Nische“

Neun Mitarbeiter beschäftigt Elfrich aktuell, drei davon als festangestellte Kräfte. „Es sollen aber noch mehr werden“, so Josef Elfrich. Den alten Hof riss er übrigens damals komplett ab und baute ihn an gleicher Stelle vollkommen neu auf. „Das war rentabler“, sagt er. Sein Verhältnis zu den umliegenden, konventionell wirtschaftenden Landwirten beschreibt Josef Elfrich als gut, es gebe da keine Probleme.

„Das ist hier längst nicht mehr die kleine, spinnerte Nische“, ist Michael Radau überzeugt, „sondern höchst innovative Landwirtschaft.“ Man wolle gemeinsam zeigen, „dass ökologischer Landbau zum Standard werden kann. Das ist meine Vision!“ Seit 40 Jahren sei er nun in dem Geschäft, aber das hier in Saerbeck, das sei die Zukunft der Branche – vor allem dann, wenn man es mit der oft propagierten und mehr pflanzenbasierten Ernährungswende ernst meine. Radau zu Josef Elfrich: „Wir wollen gemeinsam wachsen.“

Schrumpelige Möhre war gestern

Vorbei seien laut Michael Radau und Josef Elfrich die Zeiten, in denen Bioprodukte mit schrumpeligen, krumm gewachsenen Möhren gleichgesetzt wurden. Heute würden die drei „Gs“ die Standards setzen: Gesundheit, Genuss und guter Geschmack.

Und noch etwas betonen die beiden Männer: Man lege allergrößten Wert auf eine Partnerschaft auf Augenhöhe. „Fairness statt Ausspielen von Marktmacht, gerade bei der Preisfindung“, so formuliert Radau das. Josef Elfrich nickt dazu. Bald will er seinen Hof noch um ein Bauerncafé und einen Hofladen erweitern.