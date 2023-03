Wie es beim Wasserstoffelektrolyseur-Hersteller Enapter weitergeht

Kreis Steinfurt

Ortstermin der Wirtschaftsvereinigung für den Kreis Steinfurt beim Elektrolyseurhersteller Enapter am nagelneuen Campus an der B 219. Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ließ sich erklären, was Enapter mittelfristig vorhat mit und in der imposanten Immobilie.

Von Michael Hagel