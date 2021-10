„Wir wollen erklären, nicht belehren“

Wenn man Sabine König, Susanne Jürgensmeier-Lotz und Monika Gehring so zuhört, dann wird eines schnell klar: Die drei Frauen brennen für das, was sie tun. Für ihre Arbeit beim Kreislandfrauen-Verband Steinfurt. Für eine andere, eine frischere Außendarstellung ihres Verbands. Und dafür, dass ihre Themen breit wahrgenommen werden, eben weil sie so nah am Puls der Zeit sind.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie