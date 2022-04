Wo bleiben Plastikflaschen und Co.?

Der Ärger war wohl beträchtlich neulich im Betriebsausschuss des Nachbarlandkreises Osnabrück: In der Sitzung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft erregten sich die Ausschussmitglieder über die ihrer Auffassung nach mangelnde Transparenz der Dualen Systeme Deutschland.

Was denn mit den Verpackungsabfällen aus dem Landkreis so passiere, wollten sie wissen – und erhielten laut Betriebsleiter Christian Niehaves die Auskunft, „dass solche internen Informationen nicht an Externe gegeben werden.“